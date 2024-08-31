Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2 пфеннига 1859 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1859
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1859 года со знаком B. Это медная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе
Сохранность
- Все фирмы
- Russiancoin (7)
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