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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1859 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1859 B
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1/2 кроны 1859 B
Средняя цена 5200 $
Продажи
0 5

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1859 B
Средняя цена 150 $
Продажи
0 83
Аверс
Реверс
1/6 талера 1859 B
Средняя цена 95 $
Продажи
1 23
Аверс
Реверс
1/12 талера 1859 B
Средняя цена 250 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Грош 1859 B
Средняя цена 30 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
Грош 1858-1866 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 гроша 1859 B
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1859 B
Средняя цена
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1859 B
Средняя цена 10 $
Продажи
0 28
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