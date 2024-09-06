1 пфенниг 1859 года B (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1859 года со знаком B. Это медная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 879 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 60 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2019.

Сохранность XF (1) Нет оценки (27)

Продавец Все фирмы

KM NUMIS (1)

Russiancoin (27)