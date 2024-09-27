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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Грош 1859 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - Грош 1859 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - Грош 1859 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 2,2 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,484 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал Грош
  • Год 1859
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Грош 1859 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 708 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 90 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Rhenumis (5)
  • Russiancoin (2)
  • WAG (2)
  • Денга1700 (1)
Ганновер Грош 1859 B на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Ганновер Грош 1859 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Ганновер Грош 1859 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 160 CZK
Ганновер Грош 1859 B на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Ганновер Грош 1859 B на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Ганновер Грош 1859 B на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер Грош 1859 B на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Ганновер Грош 1859 B на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер Грош 1859 B на аукционе Rhenumis - June 15, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 15 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Ганновер Грош 1859 B на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность UNC
Цена
Ганновер Грош 1859 B на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер Грош 1859 B на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Ганновер Грош 1859 B на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер Грош 1859 B на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер Грош 1859 B на аукционе Rhenumis - May 28, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 28 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
Ганновер Грош 1859 B на аукционе Rhenumis - March 12, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 12 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
Ганновер Грош 1859 B на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
Ганновер Грош 1859 B на аукционе Reinhard Fischer - July 25, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 25 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
Ганновер Грош 1859 B на аукционе Reinhard Fischer - May 30, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
Ганновер Грош 1859 B на аукционе Reinhard Fischer - March 13, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
Ганновер Грош 1859 B на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
Ганновер Грош 1859 B на аукционе Möller - November 14, 2019
Продавец Möller
Дата 14 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
Ганновер Грош 1859 B на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер Грош 1859 B на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Грош 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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