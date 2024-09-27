Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Грош 1859 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 2,2 гр
- Чистого серебра (0,0156 oz) 0,484 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал Грош
- Год 1859
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Грош 1859 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 708 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 90 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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