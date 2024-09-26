Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 крона 1859 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 1 крона 1859 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 1 крона 1859 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 11,111 гр
  • Чистого золота (0,3215 oz) 9,9999 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 1 крона
  • Год 1859
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 крона 1859 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 345 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 2300 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Künker (8)
  • Sonntag (1)
  • UBS (3)
  • Westfälische (3)
Ганновер 1 крона 1859 B на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность XF
Цена
2203 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Ганновер 1 крона 1859 B на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
1981 $
Цена в валюте аукциона 1650 EUR
Ганновер 1 крона 1859 B на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1 крона 1859 B на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1 крона 1859 B на аукционе Sonntag - November 27, 2018
Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1 крона 1859 B на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1 крона 1859 B на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1 крона 1859 B на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1 крона 1859 B на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1 крона 1859 B на аукционе Westfälische - September 17, 2013
Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1 крона 1859 B на аукционе Westfälische - September 18, 2012
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1 крона 1859 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1 крона 1859 B на аукционе UBS - January 24, 2005
Продавец UBS
Дата 24 января 2005
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1 крона 1859 B на аукционе UBS - January 26, 2004
Продавец UBS
Дата 26 января 2004
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1 крона 1859 B на аукционе Künker - October 1, 2002
Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1 крона 1859 B на аукционе UBS - September 15, 2002
Продавец UBS
Дата 15 сентября 2002
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1 крона 1859 B на аукционе Künker - June 14, 1999
Продавец Künker
Дата 14 июня 1999
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 крона 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Ганновера Каталог монет Георга V Монеты Ганновера 1859 года Все ганноверские монеты ганноверские золотые монеты ганноверские монеты номиналом 1 крона Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск