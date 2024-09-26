Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 крона 1859 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 11,111 гр
- Чистого золота (0,3215 oz) 9,9999 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 1 крона
- Год 1859
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 крона 1859 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 345 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 2300 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2013.
Сохранность
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- Westfälische (3)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
1981 $
Цена в валюте аукциона 1650 EUR
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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