1 крона 1859 года B (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 крона 1859 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 345 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 2300 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2013.

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