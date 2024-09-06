Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/6 талера 1859 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,342 гр
- Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 1/6 талера
- Год 1859
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/6 талера 1859 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1322 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 350 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
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Продавец Numismatica Luciani
Дата 10 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность PF66 PCGS
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 15 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
******
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