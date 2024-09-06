1/6 талера 1859 года B (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/6 талера 1859 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1322 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 350 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность PROOF (1) UNC (6) AU (12) XF (4) Сохранность (слабы) MS66 (2) MS65 (1) MS64 (2) AU58 (1) PF66 (1) Сервис PCGS (5) NGC (2)

Продавец Все фирмы

Auction World (1)

Grün (1)

Heritage (1)

Höhn (2)

Künker (3)

Münz Zentrum Rheinland (1)

Numismatica Luciani (2)

Rare Coins (1)

Stack's (1)

Stephen Album (2)

Teutoburger (1)

WAG (6)

WCN (1)