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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/6 талера 1859 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 1/6 талера 1859 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 1/6 талера 1859 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,342 гр
  • Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1859
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/6 талера 1859 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1322 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 350 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

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Ганновер 1/6 талера 1859 B на аукционе Numismatica Luciani - November 10, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 10 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Ганновер 1/6 талера 1859 B на аукционе Stack's - November 2, 2023
Ганновер 1/6 талера 1859 B на аукционе Stack's - November 2, 2023
Продавец Stack's
Дата 2 ноября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 220 USD
Ганновер 1/6 талера 1859 B на аукционе Numismatica Luciani - March 11, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1859 B на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1859 B на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1859 B на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/6 талера 1859 B на аукционе Stephen Album - September 19, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1859 B на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1859 B на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1859 B на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1859 B на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1859 B на аукционе Stephen Album - September 14, 2018
Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1859 B на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1859 B на аукционе Künker - July 27, 2017
Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1859 B на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1859 B на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1859 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 15, 2016
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 15 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1859 B на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1859 B на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1859 B на аукционе WAG - April 6, 2014
Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Ганновер 1/6 талера 1859 B на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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