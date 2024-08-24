Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/12 талера 1859 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 3,221 гр
- Чистого серебра (0,0388 oz) 1,2079 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 1/12 талера
- Год 1859
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1859 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1323 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 420 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
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Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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