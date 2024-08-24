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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/12 талера 1859 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 1/12 талера 1859 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 1/12 талера 1859 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 3,221 гр
  • Чистого серебра (0,0388 oz) 1,2079 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1859
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1859 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1323 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 420 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
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  • Sonntag (1)
  • WAG (2)
Ганновер 1/12 талера 1859 B на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
145 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Ганновер 1/12 талера 1859 B на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Ганновер 1/12 талера 1859 B на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1859 B на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер 1/12 талера 1859 B на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Ганновер 1/12 талера 1859 B на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Ганновер 1/12 талера 1859 B на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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