Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Талер 1859 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал Талер
- Год 1859
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (83)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1859 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5255 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 380 EUR. Торги состоялись 28 февраля 2021.
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность AU
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Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
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