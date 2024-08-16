Талер 1859 года B (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1859 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5255 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 380 EUR. Торги состоялись 28 февраля 2021.

Сохранность UNC (7) AU (22) XF (34) VF (15) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (2) AU55 (1) VF25 (2) Сервис PCGS (1) NGC (1) GCN (1)

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