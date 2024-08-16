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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Талер 1859 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - Талер 1859 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - Талер 1859 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал Талер
  • Год 1859
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (83)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1859 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5255 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 380 EUR. Торги состоялись 28 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер Талер 1859 B на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Ганновер Талер 1859 B на аукционе Heritage - July 11, 2024
Продавец Heritage
Дата 11 июля 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 260 USD
Ганновер Талер 1859 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1859 B на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1859 B на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1859 B на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Ганновер Талер 1859 B на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Ганновер Талер 1859 B на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1859 B на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер Талер 1859 B на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1859 B на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1859 B на аукционе Aurea - April 6, 2023
Продавец Aurea
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1859 B на аукционе Coins Numismatic Barcelona - March 11, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
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Ганновер Талер 1859 B на аукционе CoinsNB - March 11, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
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Ганновер Талер 1859 B на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1859 B на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Ганновер Талер 1859 B на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1859 B на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Ганновер Талер 1859 B на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1859 B на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1859 B на аукционе Александр - January 14, 2023
Ганновер Талер 1859 B на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность MS63
Цена
Ганновер Талер 1859 B на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1859 B на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер Талер 1859 B на аукционе Schulman - April 13, 2022
Продавец Schulman
Дата 13 апреля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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