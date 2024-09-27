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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1866 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1866 B
Средняя цена 1500 $
Продажи
1 117
Аверс
Реверс
1/2 кроны 1866 B
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 17

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1866 B
Средняя цена 630 $
Продажи
0 268
Аверс
Реверс
Талер 1866 B
Средняя цена 160 $
Продажи
2 353
Аверс
Реверс
1/6 талера 1866 B
Средняя цена 80 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
Грош 1866 B
Средняя цена 55 $
Продажи
1 22
Аверс
Реверс
Грош 1858-1866 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 0
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