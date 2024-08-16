1 крона 1866 года B (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 крона 1866 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 904 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 48000 EUR. Торги состоялись 28 января 2021.

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