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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 крона 1866 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 1 крона 1866 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 1 крона 1866 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 11,111 гр
  • Чистого золота (0,3215 oz) 9,9999 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 1 крона
  • Год 1866
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (117)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 крона 1866 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 904 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 48000 EUR. Торги состоялись 28 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 1 крона 1866 B на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1205 $
Цена в валюте аукциона 1125 EUR
Ганновер 1 крона 1866 B на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1 крона 1866 B на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
2129 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Ганновер 1 крона 1866 B на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 крона 1866 B на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 крона 1866 B на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 крона 1866 B на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 крона 1866 B на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 1 крона 1866 B на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Ганновер 1 крона 1866 B на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Ганновер 1 крона 1866 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 1 крона 1866 B на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
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Ганновер 1 крона 1866 B на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
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Ганновер 1 крона 1866 B на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1 крона 1866 B на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
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Ганновер 1 крона 1866 B на аукционе Möller - June 1, 2023
Продавец Möller
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
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Ганновер 1 крона 1866 B на аукционе Roma Numismatics - March 23, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
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Ганновер 1 крона 1866 B на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
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Ганновер 1 крона 1866 B на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Ганновер 1 крона 1866 B на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 крона 1866 B на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Ганновер 1 крона 1866 B на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 крона 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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