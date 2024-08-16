Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 крона 1866 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 11,111 гр
- Чистого золота (0,3215 oz) 9,9999 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 1 крона
- Год 1866
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (117)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 крона 1866 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 904 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 48000 EUR. Торги состоялись 28 января 2021.
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
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Дата 15 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
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Дата 1 октября 2023
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Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
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Дата 26 сентября 2023
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Roma Numismatics
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
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