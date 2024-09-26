Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/2 кроны 1866 года B (Ганновер, Георг V)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 5,556 гр
- Чистого золота (0,1608 oz) 5,0004 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 1/2 кроны
- Год 1866
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/2 кроны 1866 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1692 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 4100 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.
Сохранность
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
5219 $
Цена в валюте аукциона 20500 PLN
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 31 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 31 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 31 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 апреля 2009
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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