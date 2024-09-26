1/2 кроны 1866 года B (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/2 кроны 1866 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1692 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 4100 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.

Сохранность UNC (3) AU (5) XF (6) VF (3)