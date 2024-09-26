Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/2 кроны 1866 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 кроны 1866 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 1/2 кроны 1866 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 5,556 гр
  • Чистого золота (0,1608 oz) 5,0004 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 1/2 кроны
  • Год 1866
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/2 кроны 1866 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1692 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 4100 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (3)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Künker (6)
  • Niemczyk (1)
  • Stack's (2)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
  • Westfälische (1)
Ганновер 1/2 кроны 1866 B на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Ганновер 1/2 кроны 1866 B на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Ганновер 1/2 кроны 1866 B на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
5219 $
Цена в валюте аукциона 20500 PLN
Ганновер 1/2 кроны 1866 B на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1/2 кроны 1866 B на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1/2 кроны 1866 B на аукционе WAG - October 7, 2018
Продавец WAG
Дата 7 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Ганновер 1/2 кроны 1866 B на аукционе WAG - June 3, 2018
Продавец WAG
Дата 3 июня 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1/2 кроны 1866 B на аукционе Busso Peus - October 31, 2014
Продавец Busso Peus
Дата 31 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1/2 кроны 1866 B на аукционе Busso Peus - October 31, 2014
Продавец Busso Peus
Дата 31 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1/2 кроны 1866 B на аукционе Busso Peus - October 31, 2014
Продавец Busso Peus
Дата 31 октября 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1/2 кроны 1866 B на аукционе Teutoburger - February 23, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 23 февраля 2013
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/2 кроны 1866 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1/2 кроны 1866 B на аукционе Westfälische - September 13, 2011
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1/2 кроны 1866 B на аукционе Künker - March 18, 2011
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1/2 кроны 1866 B на аукционе Künker - June 23, 2009
Продавец Künker
Дата 23 июня 2009
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1/2 кроны 1866 B на аукционе Stack's - April 24, 2009
Ганновер 1/2 кроны 1866 B на аукционе Stack's - April 24, 2009
Продавец Stack's
Дата 24 апреля 2009
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1/2 кроны 1866 B на аукционе Künker - September 27, 2006
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1/2 кроны 1866 B на аукционе Stack's - March 10, 2006
Ганновер 1/2 кроны 1866 B на аукционе Stack's - March 10, 2006
Продавец Stack's
Дата 10 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/2 кроны 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Ганновера Каталог монет Георга V Монеты Ганновера 1866 года Все ганноверские монеты ганноверские золотые монеты ганноверские монеты номиналом 1/2 кроны Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск