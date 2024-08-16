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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/6 талера 1866 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 1/6 талера 1866 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 1/6 талера 1866 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,342 гр
  • Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1866
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/6 талера 1866 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3625 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 230 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2014.

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  • Westfälische (1)
  • Wójcicki (1)
Ганновер 1/6 талера 1866 B на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Ганновер 1/6 талера 1866 B на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Ганновер 1/6 талера 1866 B на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Ганновер 1/6 талера 1866 B на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1866 B на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1866 B на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1866 B на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1866 B на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Ганновер 1/6 талера 1866 B на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1866 B на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1866 B на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1866 B на аукционе Rauch - October 1, 2017
Продавец Rauch
Дата 1 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1866 B на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1866 B на аукционе WAG - December 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1866 B на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1866 B на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1866 B на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1866 B на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1866 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 июня 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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