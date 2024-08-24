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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1858 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1858 B
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1/2 кроны 1858 B
Средняя цена 19000 $
Продажи
0 6

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1858 B
Средняя цена 620 $
Продажи
1 14
Аверс
Реверс
Грош 1858 B
Средняя цена 25 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
Грош 1858-1866 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 гроша 1858 B
Средняя цена 15 $
Продажи
1 47
Аверс
Реверс
1/2 гроша 1858 B Инкузный брак
Средняя цена 150 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1858 B
Средняя цена 9 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1858 B
Средняя цена 20 $
Продажи
0 21
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