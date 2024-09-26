Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 пфенниг 1858 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1858
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1858 года со знаком B. Это медная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6475 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 85 EUR. Торги состоялись 4 июля 2017.
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Дата 2 февраля 2022
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Где продать?
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