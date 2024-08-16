1 крона 1858 года B (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 крона 1858 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 289 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 2100 EUR. Торги состоялись 6 мая 2013.

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