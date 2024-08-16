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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 крона 1858 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 1 крона 1858 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 1 крона 1858 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 11,111 гр
  • Чистого золота (0,3215 oz) 9,9999 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 1 крона
  • Год 1858
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 крона 1858 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 289 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 2100 EUR. Торги состоялись 6 мая 2013.

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Ганновер 1 крона 1858 B на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность XF
Цена
1953 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Ганновер 1 крона 1858 B на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность XF
Цена
1540 $
Цена в валюте аукциона 1350 EUR
Ганновер 1 крона 1858 B на аукционе SINCONA - May 20, 2015
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 крона 1858 B на аукционе HIRSCH - February 14, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 14 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 крона 1858 B на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1 крона 1858 B на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1 крона 1858 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер 1 крона 1858 B на аукционе Stack's - December 19, 2007
Ганновер 1 крона 1858 B на аукционе Stack's - December 19, 2007
Продавец Stack's
Дата 19 декабря 2007
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1 крона 1858 B на аукционе Stack's - January 16, 2007
Ганновер 1 крона 1858 B на аукционе Stack's - January 16, 2007
Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1 крона 1858 B на аукционе Künker - March 11, 2004
Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 1 крона 1858 B на аукционе Künker - October 1, 2002
Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 крона 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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