Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 крона 1858 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 11,111 гр
- Чистого золота (0,3215 oz) 9,9999 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 1 крона
- Год 1858
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 крона 1858 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 289 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 2100 EUR. Торги состоялись 6 мая 2013.
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Продавец HIRSCH
Дата 14 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 декабря 2007
Сохранность AU
Цена
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Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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