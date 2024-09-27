Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2 пфеннига 1858 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1858
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1858 года со знаком B. Это медная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6474 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 75 EUR. Торги состоялись 4 июля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Katz (1)
- Künker (1)
- Russiancoin (23)
- WAG (2)
- Александр (2)
- Денга1700 (1)
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 2 пфеннига 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск