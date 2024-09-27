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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 пфеннига 1858 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1858 года B - цена монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 2 пфеннига 1858 года B - цена монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1858
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1858 года со знаком B. Это медная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6474 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 75 EUR. Торги состоялись 4 июля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Russiancoin (23)
  • WAG (2)
  • Александр (2)
  • Денга1700 (1)
Ганновер 2 пфеннига 1858 B на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1858 B на аукционе Russiancoin - September 14, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1858 B на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1858 B на аукционе Russiancoin - April 27, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1858 B на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1858 B на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Ганновер 2 пфеннига 1858 B на аукционе Russiancoin - November 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1858 B на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1858 B на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 1400 RUB
Ганновер 2 пфеннига 1858 B на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1858 B на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1858 B на аукционе Александр - June 8, 2022
Ганновер 2 пфеннига 1858 B на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF45
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1858 B на аукционе Russiancoin - May 12, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1858 B на аукционе Александр - May 11, 2022
Ганновер 2 пфеннига 1858 B на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF45
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1858 B на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1858 B на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1858 B на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 2 пфеннига 1858 B на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Ганновер 2 пфеннига 1858 B на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1858 B на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1858 B на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1858 B на аукционе Russiancoin - August 19, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 19 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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