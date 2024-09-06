Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/2 гроша 1858 года B. Инкузный брак (Ганновер, Георг V)
Разновидность: Инкузный брак
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/2 гроша 1858 года со знаком B. Инкузный брак. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2322 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 150 USD. Торги состоялись 18 сентября 2014.
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