1/2 гроша 1858 года B. Инкузный брак (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/2 гроша 1858 года со знаком B. Инкузный брак. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2322 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 150 USD. Торги состоялись 18 сентября 2014.

Сохранность VF (1)