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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/2 гроша 1858 года B. Инкузный брак (Ганновер, Георг V)

Разновидность: Инкузный брак

Аверс монеты - 1/2 гроша 1858 года B Инкузный брак - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 1/2 гроша 1858 года B Инкузный брак - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Stephen Album Rare Coins

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 1/2 гроша
  • Год 1858
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/2 гроша 1858 года со знаком B. Инкузный брак. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2322 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 150 USD. Торги состоялись 18 сентября 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
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Ганновер 1/2 гроша 1858 B на аукционе Stephen Album - September 20, 2014
Продавец Stephen Album
Дата 20 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 гроша 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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