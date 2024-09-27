Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Грош 1858 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 2,2 гр
- Чистого серебра (0,0156 oz) 0,484 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал Грош
- Год 1858
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Грош 1858 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61248 проданному на аукционе Heritage Auctions за 129 USD. Торги состоялись 3 ноября 2016.
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Дата 13 апреля 2024
Сохранность UNC
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Дата 26 ноября 2023
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Дата 13 мая 2023
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Продавец Aurea
Дата 6 апреля 2023
Сохранность UNC
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Дата 22 февраля 2023
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Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
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Дата 27 сентября 2022
Сохранность UNC
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Дата 2 апреля 2022
Сохранность AU
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