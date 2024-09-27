Грош 1858 года B (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Грош 1858 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61248 проданному на аукционе Heritage Auctions за 129 USD. Торги состоялись 3 ноября 2016.

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