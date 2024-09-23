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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/2 кроны 1858 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 кроны 1858 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 1/2 кроны 1858 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 5,556 гр
  • Чистого золота (0,1608 oz) 5,0004 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 1/2 кроны
  • Год 1858
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/2 кроны 1858 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4176 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 31000 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2011.

Сохранность
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Ганновер 1/2 кроны 1858 B на аукционе Künker - March 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 марта 2022
Сохранность XF
Цена
5079 $
Цена в валюте аукциона 4600 EUR
Ганновер 1/2 кроны 1858 B на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность XF
Цена
20165 $
Цена в валюте аукциона 18000 EUR
Ганновер 1/2 кроны 1858 B на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1/2 кроны 1858 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/2 кроны 1858 B на аукционе Künker - September 28, 2011
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 1/2 кроны 1858 B на аукционе Künker - June 22, 2010
Продавец Künker
Дата 22 июня 2010
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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