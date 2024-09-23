1/2 кроны 1858 года B (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/2 кроны 1858 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4176 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 31000 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2011.

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