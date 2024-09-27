Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Талер 1862 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал Талер
- Год 1862
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1862 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31233 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2760 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
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Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность AU
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Leu
Дата 13 июля 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец InAsta
Дата 26 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец CoinsNB
Дата 25 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Anticomondo
Дата 3 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность AU
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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