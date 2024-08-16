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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1854 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1854 B
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 54

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1854 B
Средняя цена 560 $
Продажи
2 232
Аверс
Реверс
Талер 1854 B
Средняя цена 120 $
Продажи
0 128
Аверс
Реверс
1/24 талера 1854 B
Средняя цена 55 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
6 пфеннигов 1854 B
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1854 B
Средняя цена 15 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1854 B
Средняя цена 40 $
Продажи
0 11

Памятные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1854 B Посещение монетного двора
Средняя цена 3800 $
Продажи
0 60
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