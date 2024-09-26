Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2 талера 1854 года B "Посещение монетного двора" (Ганновер, Георг V)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,120 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 2 талера
- Год 1854
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (60)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 талера 1854 года "Посещение монетного двора" со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5745 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 21 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность XF
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность MS64 PL PCGS
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 23 февраля 2019
Сохранность XF
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Продавец Auction World
Дата 20 января 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 21 октября 2018
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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