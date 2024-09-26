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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 талера 1854 года B "Посещение монетного двора" (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 2 талера 1854 года B "Посещение монетного двора" - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 2 талера 1854 года B "Посещение монетного двора" - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,120 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 2 талера
  • Год 1854
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (60)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 талера 1854 года "Посещение монетного двора" со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5745 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 2 талера 1854 B "Посещение монетного двора" на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
3007 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Ганновер 2 талера 1854 B "Посещение монетного двора" на аукционе Grün - May 13, 2024
Продавец Grün
Дата 13 мая 2024
Сохранность AU
Цена
3231 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Ганновер 2 талера 1854 B "Посещение монетного двора" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2 талера 1854 B "Посещение монетного двора" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2 талера 1854 B "Посещение монетного двора" на аукционе Auction World - July 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер 2 талера 1854 B "Посещение монетного двора" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2 талера 1854 B "Посещение монетного двора" на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 талера 1854 B "Посещение монетного двора" на аукционе Busso Peus - November 2, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 талера 1854 B "Посещение монетного двора" на аукционе Künker - March 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 талера 1854 B "Посещение монетного двора" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2 талера 1854 B "Посещение монетного двора" на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2 талера 1854 B "Посещение монетного двора" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2 талера 1854 B "Посещение монетного двора" на аукционе Auction World - April 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность AU58 PCGS
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Ганновер 2 талера 1854 B "Посещение монетного двора" на аукционе Teutoburger - February 29, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 талера 1854 B "Посещение монетного двора" на аукционе Numismatica Genevensis - November 18, 2019
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность MS64 PL PCGS
Цена
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Ганновер 2 талера 1854 B "Посещение монетного двора" на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 талера 1854 B "Посещение монетного двора" на аукционе Teutoburger - February 23, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 23 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 талера 1854 B "Посещение монетного двора" на аукционе Auction World - January 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 января 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Ганновер 2 талера 1854 B "Посещение монетного двора" на аукционе Auction World - October 21, 2018
Продавец Auction World
Дата 21 октября 2018
Сохранность PF62 CAMEO NGC
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Ганновер 2 талера 1854 B "Посещение монетного двора" на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2 талера 1854 B "Посещение монетного двора" на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1854 "Посещение монетного двора" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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