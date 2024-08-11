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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Талер 1854 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - Талер 1854 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - Талер 1854 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал Талер
  • Год 1854
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (128)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1854 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе Aurea Numismatika за 26000 CZK. Торги состоялись 5 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер Талер 1854 B на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Ганновер Талер 1854 B на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Ганновер Талер 1854 B на аукционе Rio de la Plata - June 14, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1854 B на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Ганновер Талер 1854 B на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер Талер 1854 B на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1854 B на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1854 B на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Ганновер Талер 1854 B на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1854 B на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Ганновер Талер 1854 B на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1854 B на аукционе Niemczyk - December 11, 2023
Ганновер Талер 1854 B на аукционе Niemczyk - December 11, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2023
Сохранность XF
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Ганновер Талер 1854 B на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1854 B на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Ганновер Талер 1854 B на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1854 B на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1854 B на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Ганновер Талер 1854 B на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1854 B на аукционе Auction World - July 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер Талер 1854 B на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1854 B на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1854 B на аукционе Numismatica Ranieri - April 16, 2023
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 16 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1854 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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