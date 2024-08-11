Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Талер 1854 года B (Ганновер, Георг V)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал Талер
- Год 1854
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (128)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1854 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе Aurea Numismatika за 26000 CZK. Торги состоялись 5 сентября 2020.
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