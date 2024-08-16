Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
10 талеров 1854 года B (Ганновер, Георг V)
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 13,30 гр
- Чистого золота (0,3831 oz) 11,9168 гр
- Диаметр 26,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 10 талеров
- Год 1854
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1854 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5149 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 15500 PLN. Торги состоялись 13 декабря 2021.
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- Westfälische (3)
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Künker
Дата 7 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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