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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

10 талеров 1854 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 10 талеров 1854 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 10 талеров 1854 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 13,30 гр
  • Чистого золота (0,3831 oz) 11,9168 гр
  • Диаметр 26,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1854
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1854 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5149 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 15500 PLN. Торги состоялись 13 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (3)
Ганновер 10 талеров 1854 B на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1460 $
Цена в валюте аукциона 1350 EUR
Ганновер 10 талеров 1854 B на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1597 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Ганновер 10 талеров 1854 B на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1854 B на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1854 B на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1854 B на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1854 B на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Ганновер 10 талеров 1854 B на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1854 B на аукционе Künker - February 7, 2023
Продавец Künker
Дата 7 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1854 B на аукционе Stack's - January 15, 2023
Ганновер 10 талеров 1854 B на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1854 B на аукционе Heritage - December 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1854 B на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1854 B на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Ганновер 10 талеров 1854 B на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Ганновер 10 талеров 1854 B на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1854 B на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1854 B на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1854 B на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1854 B на аукционе Heritage - April 27, 2020
Ганновер 10 талеров 1854 B на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1854 B на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1854 B на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1854 B на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1854 B на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 талеров 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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