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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Золотые монеты 10 талеров Георга V - Ганновер

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10 талеров 1853-1856

Год Знак Описание Продажи Продажи
1853 B 0 61854 B 0 541855 B 0 121856 B 0 15
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