10 талеров 1855 года B (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1855 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4908 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

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