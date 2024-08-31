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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

10 талеров 1855 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 10 талеров 1855 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 10 талеров 1855 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 13,30 гр
  • Чистого золота (0,3831 oz) 11,9168 гр
  • Диаметр 26,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1855
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1855 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4908 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 10 талеров 1855 B на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
1140 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Ганновер 10 талеров 1855 B на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
2496 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Ганновер 10 талеров 1855 B на аукционе Heritage - September 22, 2015
Ганновер 10 талеров 1855 B на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1855 B на аукционе Stack's - August 8, 2012
Ганновер 10 талеров 1855 B на аукционе Stack's - August 8, 2012
Продавец Stack's
Дата 8 августа 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1855 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1855 B на аукционе Teutoburger - September 9, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1855 B на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1855 B на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1855 B на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1855 B на аукционе UBS - January 24, 2005
Продавец UBS
Дата 24 января 2005
Сохранность XF
Цена
Ганновер 10 талеров 1855 B на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1855 B на аукционе Leu - October 29, 2000
Продавец Leu
Дата 29 октября 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 талеров 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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