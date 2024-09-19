Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1855 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1855 B
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
5 талеров 1855 B
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
2 1/2 талера 1855 B
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 47

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1855 B
Средняя цена 320 $
Продажи
0 213
Аверс
Реверс
Талер 1855 B
Средняя цена 160 $
Продажи
1 229
Аверс
Реверс
1/24 талера 1855 B
Средняя цена 130 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
6 пфеннигов 1855 B
Средняя цена 50 $
Продажи
1 15

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1855 B
Средняя цена 8 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1855 B
Средняя цена 4 $
Продажи
0 38
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск