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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

5 талеров 1855 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 5 талеров 1855 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 5 талеров 1855 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 6,65 гр
  • Чистого золота (0,1916 oz) 5,9584 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1855
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1855 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20508 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3400 USD. Торги состоялись 10 августа 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (5)
Ганновер 5 талеров 1855 B на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
1650 $
Цена в валюте аукциона 1550 EUR
Ганновер 5 талеров 1855 B на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Ганновер 5 талеров 1855 B на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
1361 $
Цена в валюте аукциона 5400 PLN
Ганновер 5 талеров 1855 B на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1855 B на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Ганновер 5 талеров 1855 B на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Ганновер 5 талеров 1855 B на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 5 талеров 1855 B на аукционе ANTIUM AURUM - October 8, 2021
Продавец ANTIUM AURUM
Дата 8 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1855 B на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1855 B на аукционе Auction World - January 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Ганновер 5 талеров 1855 B на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Ганновер 5 талеров 1855 B на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1855 B на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1855 B на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1855 B на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Ганновер 5 талеров 1855 B на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность MS66 NGC
Цена
Ганновер 5 талеров 1855 B на аукционе Teutoburger - May 26, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2017
Сохранность MS66 NGC
Цена
Ганновер 5 талеров 1855 B на аукционе WAG - December 4, 2016
Продавец WAG
Дата 4 декабря 2016
Сохранность MS66 NGC
Цена
Ганновер 5 талеров 1855 B на аукционе Stack's - August 10, 2016
Ганновер 5 талеров 1855 B на аукционе Stack's - August 10, 2016
Продавец Stack's
Дата 10 августа 2016
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Ганновер 5 талеров 1855 B на аукционе Westfälische - November 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 5 талеров 1855 B на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1855 B на аукционе Westfälische - April 30, 2014
Продавец Westfälische
Дата 30 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 талеров 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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