5 талеров 1855 года B (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1855 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20508 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3400 USD. Торги состоялись 10 августа 2016.

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