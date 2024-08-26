Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
5 талеров 1855 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 6,65 гр
- Чистого золота (0,1916 oz) 5,9584 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 5 талеров
- Год 1855
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1855 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20508 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3400 USD. Торги состоялись 10 августа 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
1361 $
Цена в валюте аукциона 5400 PLN
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Продавец ANTIUM AURUM
Дата 8 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 10 августа 2016
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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