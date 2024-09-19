Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 пфенниг 1855 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1855
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1855 года со знаком B. Это медная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 699 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 45 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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- Денга1700 (2)
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
12
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