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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 1/2 талера 1855 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 2 1/2 талера 1855 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 2 1/2 талера 1855 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 3,325 гр
  • Чистого золота (0,0958 oz) 2,9792 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 2 1/2 талера
  • Год 1855
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1855 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29508 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2585 USD. Торги состоялись 4 января 2015.

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Ганновер 2 1/2 талера 1855 B на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
1735 $
Цена в валюте аукциона 1650 EUR
Ганновер 2 1/2 талера 1855 B на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
881 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Ганновер 2 1/2 талера 1855 B на аукционе Münzenonline - April 8, 2022
Продавец Münzenonline
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер 2 1/2 талера 1855 B на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер 2 1/2 талера 1855 B на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1855 B на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1855 B на аукционе Künker - December 7, 2017
Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1855 B на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1855 B на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1855 B на аукционе Emporium Hamburg - October 9, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 октября 2015
Сохранность XF
Цена
Ганновер 2 1/2 талера 1855 B на аукционе WAG - September 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1855 B на аукционе SINCONA - May 20, 2015
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2015
Сохранность VF
Цена
Ганновер 2 1/2 талера 1855 B на аукционе Heritage - January 5, 2015
Ганновер 2 1/2 талера 1855 B на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1855 B на аукционе HIRSCH - September 28, 2013
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1855 B на аукционе HIRSCH - February 9, 2013
Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2013
Сохранность AU
Цена
Ганновер 2 1/2 талера 1855 B на аукционе Heritage - January 7, 2013
Ганновер 2 1/2 талера 1855 B на аукционе Heritage - January 7, 2013
Продавец Heritage
Дата 7 января 2013
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1855 B на аукционе Emporium Hamburg - November 16, 2012
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
Ганновер 2 1/2 талера 1855 B на аукционе Höhn - September 15, 2012
Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1855 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1855 B на аукционе HIRSCH - May 4, 2012
Продавец HIRSCH
Дата 4 мая 2012
Сохранность AU
Цена
Ганновер 2 1/2 талера 1855 B на аукционе Teutoburger - February 24, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2012
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 2 1/2 талера 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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