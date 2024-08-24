2 1/2 талера 1855 года B (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1855 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29508 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2585 USD. Торги состоялись 4 января 2015.

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