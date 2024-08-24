Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2 1/2 талера 1855 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 3,325 гр
- Чистого золота (0,0958 oz) 2,9792 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 2 1/2 талера
- Год 1855
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1855 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29508 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2585 USD. Торги состоялись 4 января 2015.
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Продавец Münzenonline
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
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Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2013
Сохранность AU
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2013
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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