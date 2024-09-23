Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Золотые монеты 2 1/2 талера Георга V - Ганновер

type-coin
type-coin

2 1/2 талера 1853-1855

Год Знак Описание Продажи Продажи
1853 B 0 191855 B 0 47
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Ганновера Каталог монет Георга V Все ганноверские монеты ганноверские монеты номиналом 2 1/2 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск