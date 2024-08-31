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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 1/2 талера 1853 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 2 1/2 талера 1853 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 2 1/2 талера 1853 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 3,325 гр
  • Чистого золота (0,0958 oz) 2,9792 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 2 1/2 талера
  • Год 1853
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1853 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1939 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 6000 PLN. Торги состоялись 19 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 2 1/2 талера 1853 B на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Ганновер 2 1/2 талера 1853 B на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
1484 $
Цена в валюте аукциона 6000 PLN
Ганновер 2 1/2 талера 1853 B на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Ганновер 2 1/2 талера 1853 B на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
1062 $
Цена в валюте аукциона 4400 PLN
Ганновер 2 1/2 талера 1853 B на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Ганновер 2 1/2 талера 1853 B на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1853 B на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1853 B на аукционе Reinhard Fischer - May 19, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1853 B на аукционе SINCONA - May 16, 2017
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1853 B на аукционе Künker - April 6, 2017
Продавец Künker
Дата 6 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1853 B на аукционе Busso Peus - November 4, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1853 B на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1853 B на аукционе Busso Peus - April 25, 2014
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1853 B на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1853 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1853 B на аукционе Künker - June 23, 2011
Продавец Künker
Дата 23 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1853 B на аукционе UBS - September 7, 2009
Продавец UBS
Дата 7 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
Ганновер 2 1/2 талера 1853 B на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1853 B на аукционе UBS - September 5, 2005
Продавец UBS
Дата 5 сентября 2005
Сохранность VF
Цена
Ганновер 2 1/2 талера 1853 B на аукционе UBS - January 24, 2005
Продавец UBS
Дата 24 января 2005
Сохранность VF
Цена
Ганновер 2 1/2 талера 1853 B на аукционе Künker - March 11, 2004
Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1853 B на аукционе Künker - March 14, 2002
Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 1/2 талера 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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