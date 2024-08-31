2 1/2 талера 1853 года B (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1853 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1939 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 6000 PLN. Торги состоялись 19 апреля 2024.

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