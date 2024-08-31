Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2 1/2 талера 1853 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 3,325 гр
- Чистого золота (0,0958 oz) 2,9792 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 2 1/2 талера
- Год 1853
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1853 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1939 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 6000 PLN. Торги состоялись 19 апреля 2024.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
1484 $
Цена в валюте аукциона 6000 PLN
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
1062 $
Цена в валюте аукциона 4400 PLN
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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