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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1853 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1853 B
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
5 талеров 1853 B
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
5 талеров 1853 B
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
2 1/2 талера 1853 B
Средняя цена 720 $
Продажи
0 19

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1853 B
Средняя цена 200 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
1/12 талера 1853 B
Средняя цена 130 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
6 пфеннигов 1853 B
Средняя цена 40 $
Продажи
0 7

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1853 B
Средняя цена 15 $
Продажи
1 37
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1853 B
Средняя цена 9 $
Продажи
1 32

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1853 B Посещение монетного двора
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 64
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