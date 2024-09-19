Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/12 талера 1853 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 2,673 гр
- Чистого серебра (0,0447 oz) 1,39 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 1/12 талера
- Год 1853
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1853 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65568 проданному на аукционе Heritage Auctions за 780 USD. Торги состоялись 28 декабря 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 декабря 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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