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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/12 талера 1853 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 1/12 талера 1853 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 1/12 талера 1853 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 2,673 гр
  • Чистого серебра (0,0447 oz) 1,39 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1853
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1853 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65568 проданному на аукционе Heritage Auctions за 780 USD. Торги состоялись 28 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 1/12 талера 1853 B на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Ганновер 1/12 талера 1853 B на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Ганновер 1/12 талера 1853 B на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Ганновер 1/12 талера 1853 B на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 1/12 талера 1853 B на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/12 талера 1853 B на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1853 B на аукционе Stephen Album - August 15, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1853 B на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 13, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1853 B на аукционе Heritage - December 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 декабря 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1853 B на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1853 B на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1853 B на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1853 B на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1853 B на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1853 B на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1853 B на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1853 B на аукционе WAG - April 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1853 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1853 B на аукционе WAG - July 5, 2020
Продавец WAG
Дата 5 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1853 B на аукционе Stack's - February 26, 2020
Ганновер 1/12 талера 1853 B на аукционе Stack's - February 26, 2020
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1853 B на аукционе Stack's - February 26, 2020
Ганновер 1/12 талера 1853 B на аукционе Stack's - February 26, 2020
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1853 B на аукционе Stack's - January 20, 2020
Ганновер 1/12 талера 1853 B на аукционе Stack's - January 20, 2020
Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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