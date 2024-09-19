1/12 талера 1853 года B (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1853 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65568 проданному на аукционе Heritage Auctions за 780 USD. Торги состоялись 28 декабря 2022.

Сохранность PROOF (1) UNC (23) AU (12) XF (2) VF (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS68 (1) MS67 (1) MS66 (5) MS65 (2) MS64 (5) PF66 (1) CAMEO (1) Сервис PCGS (12) NGC (3)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (1)

CoinsNB (1)

Emporium Hamburg (1)

Gorny & Mosch (1)

Grün (1)

Heritage (5)

Höhn (1)

Katz (1)

Künker (6)

London Ancient Coins (2)

Möller (1)

Monnaies d'Antan (1)

Münz Zentrum Rheinland (1)

Münzen Gut-Lynt (1)

Niemczyk (1)

Rare Coins (1)

SINCONA (1)

Stack's (4)

Stephen Album (2)

WAG (8)