1 пфенниг 1853 года B (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1853 года со знаком B. Это медная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 566 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 52 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

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