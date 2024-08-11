Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 пфенниг 1853 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1853 года B - цена монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 1 пфенниг 1853 года B - цена монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1853
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1853 года со знаком B. Это медная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 566 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 52 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (8)
  • CoinsNB (1)
  • KM NUMIS (1)
  • Numismática Leilões (1)
  • Russiancoin (20)
  • WAG (1)
Ганновер 1 пфенниг 1853 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Ганновер 1 пфенниг 1853 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1853 B на аукционе Numismática Leilões - May 28, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1853 B на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Ганновер 1 пфенниг 1853 B на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1853 B на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1853 B на аукционе Russiancoin - March 16, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 16 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1853 B на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 750 RUB
Ганновер 1 пфенниг 1853 B на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность VF
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1853 B на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1853 B на аукционе Russiancoin - August 4, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1853 B на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1853 B на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1853 B на аукционе Russiancoin - November 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1853 B на аукционе Russiancoin - November 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1 пфенниг 1853 B на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1853 B на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1853 B на аукционе BAC - May 5, 2021
Продавец BAC
Дата 5 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1853 B на аукционе Russiancoin - April 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1853 B на аукционе Russiancoin - March 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1853 B на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1853 B на аукционе BAC - October 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 октября 2020
Сохранность VF
Цена
Где купить?
Ганновер 1 пфенниг 1853 B на аукционе Numismática Leilões - August 12, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 12 августа 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Ганновера Каталог монет Георга V Монеты Ганновера 1853 года Все ганноверские монеты ганноверские медные монеты ганноверские монеты номиналом 1 пфенниг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск