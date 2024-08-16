5 талеров 1853 года B "Тип 1853-1856" (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1853 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2544 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 7250 EUR. Торги состоялись 10 февраля 2022.

Сохранность PROOF (1) UNC (2) AU (11) XF (11) Сохранность (слабы) MS62 (1) Сервис NGC (1)

Продавец Все фирмы

Gorny & Mosch (1)

HIRSCH (1)

Höhn (2)

Künker (11)

Leu (3)

Niemczyk (1)

Reinhard Fischer (1)

Stack's (1)

UBS (1)

WAG (1)

Westfälische (2)