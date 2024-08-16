Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

5 талеров 1853 года B "Тип 1853-1856" (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 5 талеров 1853 года B "Тип 1853-1856" - цена золотой монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 5 талеров 1853 года B "Тип 1853-1856" - цена золотой монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 6,65 гр
  • Чистого золота (0,1916 oz) 5,9584 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1853
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1853 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2544 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 7250 EUR. Торги состоялись 10 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (2)
  • Künker (11)
  • Leu (3)
  • Niemczyk (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Stack's (1)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
  • Westfälische (2)
Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
2661 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
3957 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе HIRSCH - February 10, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 10 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе Reinhard Fischer - May 30, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 мая 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе Westfälische - November 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе WAG - March 15, 2015
Продавец WAG
Дата 15 марта 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе Künker - September 29, 2011
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе Künker - March 10, 2009
Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность AU
Цена
Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2007
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе Künker - June 18, 2007
Продавец Künker
Дата 18 июня 2007
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе Leu - April 22, 2007
Продавец Leu
Дата 22 апреля 2007
Сохранность XF
Цена
Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе Künker - September 27, 2006
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 талеров 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Ганновера Каталог монет Георга V Монеты Ганновера 1853 года Все ганноверские монеты ганноверские золотые монеты ганноверские монеты номиналом 5 талеров Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск