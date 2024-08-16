Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
5 талеров 1853 года B "Тип 1853-1856" (Ганновер, Георг V)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 6,65 гр
- Чистого золота (0,1916 oz) 5,9584 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 5 талеров
- Год 1853
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1853 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2544 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 7250 EUR. Торги состоялись 10 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец HIRSCH
Дата 10 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2007
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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