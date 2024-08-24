2 пфеннига 1853 года B (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1853 года со знаком B. Это медная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1028 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 135 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2019.

Сохранность UNC (8) AU (5) XF (1) VF (2) Нет оценки (21)

Продавец Все фирмы

Coinhouse (1)

Grün (1)

Katz (1)

KM NUMIS (1)

Künker (1)

Möller (1)

Numismática Leilões (1)

Rauch (1)

Russiancoin (27)

WAG (1)

Денга1700 (1)