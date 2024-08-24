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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 пфеннига 1853 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1853 года B - цена монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 2 пфеннига 1853 года B - цена монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,88 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1853
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1853 года со знаком B. Это медная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1028 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 135 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2019.

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Ганновер 2 пфеннига 1853 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Ганновер 2 пфеннига 1853 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1853 B на аукционе Numismática Leilões - May 28, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1853 B на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1853 B на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1853 B на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1853 B на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1853 B на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1853 B на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Ганновер 2 пфеннига 1853 B на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1400 RUB
Ганновер 2 пфеннига 1853 B на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1853 B на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1853 B на аукционе Russiancoin - January 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 2 пфеннига 1853 B на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1853 B на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1853 B на аукционе Coinhouse - October 9, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1853 B на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер 2 пфеннига 1853 B на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1853 B на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1853 B на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер 2 пфеннига 1853 B на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1853 B на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
Где купить?
Ганновер 2 пфеннига 1853 B на аукционе Numismática Leilões - August 12, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 12 августа 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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