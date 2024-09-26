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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

10 талеров 1853 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 10 талеров 1853 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 10 талеров 1853 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 13,30 гр
  • Чистого золота (0,3831 oz) 11,9168 гр
  • Диаметр 26,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1853
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1853 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4906 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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  • Künker (2)
  • UBS (2)
  • Westfälische (1)
Ганновер 10 талеров 1853 B на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
3743 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Ганновер 10 талеров 1853 B на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2019
Сохранность AU
Цена
2490 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Ганновер 10 талеров 1853 B на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 10 талеров 1853 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 10 талеров 1853 B на аукционе UBS - September 5, 2005
Продавец UBS
Дата 5 сентября 2005
Сохранность XF
Цена
Ганновер 10 талеров 1853 B на аукционе UBS - January 24, 2005
Продавец UBS
Дата 24 января 2005
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 талеров 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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