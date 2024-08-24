Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Талер 1853 года B "Посещение монетного двора" (Ганновер, Георг V)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал Талер
- Год 1853
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (64)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1853 года "Посещение монетного двора" со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 459 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 26 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- Emporium Hamburg (5)
- Gorny & Mosch (4)
- Grün (9)
- Höhn (1)
- Künker (30)
- Möller (1)
- Numismatica Genevensis (1)
- Spink (1)
- Teutoburger (5)
- WAG (5)
- Westfälische (1)
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 21 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность MS64 PL PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 октября 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи Талер 1853 "Посещение монетного двора" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск