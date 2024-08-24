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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Талер 1853 года B "Посещение монетного двора" (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - Талер 1853 года B "Посещение монетного двора" - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - Талер 1853 года B "Посещение монетного двора" - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün e.K.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал Талер
  • Год 1853
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1853 года "Посещение монетного двора" со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 459 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 26 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер Талер 1853 B "Посещение монетного двора" на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
3652 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Ганновер Талер 1853 B "Посещение монетного двора" на аукционе Grün - May 13, 2024
Продавец Grün
Дата 13 мая 2024
Сохранность AU
Цена
2800 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Ганновер Талер 1853 B "Посещение монетного двора" на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Ганновер Талер 1853 B "Посещение монетного двора" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1853 B "Посещение монетного двора" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Ганновер Талер 1853 B "Посещение монетного двора" на аукционе Busso Peus - November 2, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1853 B "Посещение монетного двора" на аукционе Künker - March 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1853 B "Посещение монетного двора" на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Ганновер Талер 1853 B "Посещение монетного двора" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Ганновер Талер 1853 B "Посещение монетного двора" на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Ганновер Талер 1853 B "Посещение монетного двора" на аукционе Teutoburger - February 25, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1853 B "Посещение монетного двора" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1853 B "Посещение монетного двора" на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
Ганновер Талер 1853 B "Посещение монетного двора" на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Ганновер Талер 1853 B "Посещение монетного двора" на аукционе Numismatica Genevensis - November 18, 2019
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность MS64 PL PCGS
Цена
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Ганновер Талер 1853 B "Посещение монетного двора" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Ганновер Талер 1853 B "Посещение монетного двора" на аукционе Höhn - November 2, 2019
Продавец Höhn
Дата 2 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1853 B "Посещение монетного двора" на аукционе Künker - October 8, 2019
Продавец Künker
Дата 8 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1853 B "Посещение монетного двора" на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
Ганновер Талер 1853 B "Посещение монетного двора" на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1853 B "Посещение монетного двора" на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1853 "Посещение монетного двора" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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