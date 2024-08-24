Талер 1853 года B "Посещение монетного двора" (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1853 года "Посещение монетного двора" со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 459 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 26 января 2022.

Сохранность PROOF (4) UNC (12) AU (32) XF (16) Сохранность (слабы) MS64 (1) PL (1) Сервис PCGS (1)

Продавец Все фирмы

Busso Peus (1)

Emporium Hamburg (5)

Gorny & Mosch (4)

Grün (9)

Höhn (1)

Künker (30)

Möller (1)

Numismatica Genevensis (1)

Spink (1)

Teutoburger (5)

WAG (5)

Westfälische (1)