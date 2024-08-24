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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

5 талеров 1853 года B "Тип 1853-1856" (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 5 талеров 1853 года B "Тип 1853-1856" - цена золотой монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 5 талеров 1853 года B "Тип 1853-1856" - цена золотой монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 6,65 гр
  • Чистого золота (0,1916 oz) 5,9584 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1853
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1853 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30314 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640 USD. Торги состоялись 24 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
  • WAG (1)
  • Westfälische (3)
Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
1847 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1797 $
Цена в валюте аукциона 1650 EUR
Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе Frankfurter - November 3, 2023
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе Roma Numismatics - July 23, 2020
Продавец Roma Numismatics
Дата 23 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе Heritage - April 27, 2020
Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе Stack's - August 10, 2016
Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе Stack's - August 10, 2016
Продавец Stack's
Дата 10 августа 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе Heritage - April 19, 2016
Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе Heritage - February 11, 2016
Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе Heritage - February 11, 2016
Продавец Heritage
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе Heritage - September 22, 2015
Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе Hess Divo - May 28, 2014
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе Künker - November 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1853 B на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 талеров 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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