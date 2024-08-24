Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
5 талеров 1853 года B "Тип 1853-1856" (Ганновер, Георг V)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 6,65 гр
- Чистого золота (0,1916 oz) 5,9584 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 5 талеров
- Год 1853
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1853 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30314 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640 USD. Торги состоялись 24 апреля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Cayón (1)
- Emporium Hamburg (1)
- Frankfurter (1)
- Goldberg (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (1)
- Heritage (4)
- Heritage Eur (1)
- Hess Divo (1)
- Künker (11)
- Münzen & Medaillen (1)
- Reinhard Fischer (1)
- Roma Numismatics (1)
- SINCONA (1)
- Stack's (1)
- UBS (1)
- WAG (1)
- Westfälische (3)
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
1847 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1797 $
Цена в валюте аукциона 1650 EUR
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 23 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 20 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 5 талеров 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск