5 талеров 1853 года B "Тип 1853-1856" (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1853 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30314 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640 USD. Торги состоялись 24 апреля 2020.

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