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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Талер 1853 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - Талер 1853 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - Талер 1853 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал Талер
  • Год 1853
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1853 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63463 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1050 USD. Торги состоялись 19 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (5)
Ганновер Талер 1853 B на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
293 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Ганновер Талер 1853 B на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Ганновер Талер 1853 B на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1853 B на аукционе CoinsNB - April 23, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер Талер 1853 B на аукционе Heritage - January 20, 2022
Продавец Heritage
Дата 20 января 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Ганновер Талер 1853 B на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1853 B на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Ганновер Талер 1853 B на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1853 B на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1853 B на аукционе Rauch - June 25, 2017
Продавец Rauch
Дата 25 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1853 B на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1853 B на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1853 B на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1853 B на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1853 B на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1853 B на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1853 B на аукционе Heritage - January 14, 2015
Ганновер Талер 1853 B на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Ганновер Талер 1853 B на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1853 B на аукционе WAG - August 10, 2014
Продавец WAG
Дата 10 августа 2014
Сохранность XF
Цена
Ганновер Талер 1853 B на аукционе SINCONA - May 23, 2014
Продавец SINCONA
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1853 B на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1853 B на аукционе Künker - November 27, 2013
Продавец Künker
Дата 27 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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