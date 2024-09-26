Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Талер 1853 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал Талер
- Год 1853
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1853 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63463 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1050 USD. Торги состоялись 19 января 2022.
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Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 января 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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