Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2 пфеннига 1855 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,88 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1855
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1855 года со знаком B. Это медная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6473 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 50 EUR. Торги состоялись 4 июля 2017.
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Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец KM NUMIS
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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