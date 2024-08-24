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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/24 талера 1855 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 1/24 талера 1855 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 1/24 талера 1855 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,949 гр
  • Чистого серебра (0,0196 oz) 0,6081 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1855
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1855 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1002 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 120 EUR. Торги состоялись 14 января 2024.

Сохранность
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Ганновер 1/24 талера 1855 B на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
132 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Ганновер 1/24 талера 1855 B на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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