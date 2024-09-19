Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
6 пфеннигов 1855 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,218)
- Вес 1,39 гр
- Чистого серебра (0,0097 oz) 0,303 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 6 пфеннигов
- Год 1855
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 6 пфеннигов 1855 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36231 проданному на аукционе Heritage Auctions за 384 USD. Торги состоялись 24 марта 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- BAC (8)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (1)
- Heritage (1)
- Höhn (2)
- Möller (1)
- VL Nummus (1)
Продавец Heritage
Дата 24 марта 2019
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Где продать?
Для продажи 6 пфеннигов 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск