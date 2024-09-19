6 пфеннигов 1855 года B (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 6 пфеннигов 1855 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36231 проданному на аукционе Heritage Auctions за 384 USD. Торги состоялись 24 марта 2019.

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