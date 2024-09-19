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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

6 пфеннигов 1855 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 6 пфеннигов 1855 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 6 пфеннигов 1855 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,218)
  • Вес 1,39 гр
  • Чистого серебра (0,0097 oz) 0,303 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 6 пфеннигов
  • Год 1855
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 6 пфеннигов 1855 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36231 проданному на аукционе Heritage Auctions за 384 USD. Торги состоялись 24 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • VL Nummus (1)
Ганновер 6 пфеннигов 1855 B на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Ганновер 6 пфеннигов 1855 B на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 6 пфеннигов 1855 B на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 6 пфеннигов 1855 B на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 6 пфеннигов 1855 B на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 6 пфеннигов 1855 B на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 6 пфеннигов 1855 B на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 6 пфеннигов 1855 B на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 6 пфеннигов 1855 B на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Ганновер 6 пфеннигов 1855 B на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 6 пфеннигов 1855 B на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 6 пфеннигов 1855 B на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 6 пфеннигов 1855 B на аукционе Heritage - March 24, 2019
Ганновер 6 пфеннигов 1855 B на аукционе Heritage - March 24, 2019
Продавец Heritage
Дата 24 марта 2019
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
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Ганновер 6 пфеннигов 1855 B на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Ганновер 6 пфеннигов 1855 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Ганновер 6 пфеннигов 1855 B на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 6 пфеннигов 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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