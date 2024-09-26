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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Серебряные монеты 6 пфеннигов Георга V - Ганновер

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6 пфеннигов 1852-1855

Год Знак Описание Продажи Продажи
1852 B 0 51853 B 0 71854 B 0 01855 B 1 15
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