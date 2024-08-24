Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
6 пфеннигов 1852 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,218)
- Вес 1,39 гр
- Чистого серебра (0,0097 oz) 0,303 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 6 пфеннигов
- Год 1852
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 6 пфеннигов 1852 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2477 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 155 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Где продать?
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