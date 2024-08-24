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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

6 пфеннигов 1852 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 6 пфеннигов 1852 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 6 пфеннигов 1852 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,218)
  • Вес 1,39 гр
  • Чистого серебра (0,0097 oz) 0,303 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 6 пфеннигов
  • Год 1852
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 6 пфеннигов 1852 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2477 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 155 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 6 пфеннигов 1852 B на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 6 пфеннигов 1852 B на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 6 пфеннигов 1852 B на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 6 пфеннигов 1852 B на аукционе Stephen Album - May 15, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Ганновер 6 пфеннигов 1852 B на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR

Где продать?

Для продажи 6 пфеннигов 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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