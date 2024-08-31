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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1852 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1852 B
Средняя цена 280 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
1/12 талера 1852 B
Средняя цена 260 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
6 пфеннигов 1852 B
Средняя цена 85 $
Продажи
0 5

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1852 B
Средняя цена 50 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1852 B
Средняя цена 45 $
Продажи
0 28
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