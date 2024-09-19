Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/12 талера 1852 года B (Ганновер, Георг V)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 2,673 гр
- Чистого серебра (0,0447 oz) 1,39 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 1/12 талера
- Год 1852
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1852 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4422 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 275 EUR. Торги состоялись 6 марта 2012.
Сохранность
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Где продать?
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