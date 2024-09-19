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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/12 талера 1852 года B (Ганновер, Георг V)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 2,673 гр
  • Чистого серебра (0,0447 oz) 1,39 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1852
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1852 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4422 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 275 EUR. Торги состоялись 6 марта 2012.

Сохранность
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  • Gorny & Mosch (1)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (2)
Ганновер 1/12 талера 1852 B на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Ганновер 1/12 талера 1852 B на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Ганновер 1/12 талера 1852 B на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
291 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Ганновер 1/12 талера 1852 B на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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