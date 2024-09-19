1/12 талера 1852 года B (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1852 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4422 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 275 EUR. Торги состоялись 6 марта 2012.

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