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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Талер 1852 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - Талер 1852 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - Талер 1852 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал Талер
  • Год 1852
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1852 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31231 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1200 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (2)
Ганновер Талер 1852 B на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
326 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Ганновер Талер 1852 B на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Ганновер Талер 1852 B на аукционе Gorny & Mosch - November 8, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1852 B на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Ганновер Талер 1852 B на аукционе Heritage - April 15, 2021
Ганновер Талер 1852 B на аукционе Heritage - April 15, 2021
Продавец Heritage
Дата 15 апреля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Ганновер Талер 1852 B на аукционе Höhn - February 28, 2021
Продавец Höhn
Дата 28 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1852 B на аукционе Heritage - February 13, 2020
Ганновер Талер 1852 B на аукционе Heritage - February 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 февраля 2020
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Ганновер Талер 1852 B на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1852 B на аукционе Höhn - April 14, 2018
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
Ганновер Талер 1852 B на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер Талер 1852 B на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер Талер 1852 B на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1852 B на аукционе Rauch - June 25, 2017
Продавец Rauch
Дата 25 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1852 B на аукционе Stack's - May 18, 2017
Ганновер Талер 1852 B на аукционе Stack's - May 18, 2017
Продавец Stack's
Дата 18 мая 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Ганновер Талер 1852 B на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1852 B на аукционе Emporium Hamburg - April 26, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1852 B на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1852 B на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1852 B на аукционе Emporium Hamburg - May 13, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1852 B на аукционе Reinhard Fischer - November 13, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
Ганновер Талер 1852 B на аукционе WAG - September 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2015
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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