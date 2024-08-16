Талер 1852 года B (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1852 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31231 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1200 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

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