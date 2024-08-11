Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 пфенниг 1852 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 18,8 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1852
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1852 года со знаком B. Это медная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 691 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 70 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 30 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 9 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 19 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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